Cultuurraad kwam voor de laatste keer samen

07 december 2018

De gemeentelijke cultuurraad kwam voor de laatste keer dit jaar samen in het Baljuwhuis in Galmaarden. Het blijft vandaag nog een open vraag of er daadwerkelijk volgend jaar een nieuwe cultuurraad zal worden gevormd. Dat zal bepaald moeten worden door het nieuwe schepencollege van Galmaarden. Er moest niettemin afscheid genomen worden van ondervoorzitter Daniel Fonteyne, die volgend jaar een zitje krijgt in de gemeenteraad en van schepen Ludo Persoons (CD&V), die vanaf volgend jaar nieuwe bevoegdheden zal krijgen in het schepencollege. Wat wel al vaststaat, is dat de uitreiking van de Bronzen Urbanus, de jaarlijkse cultuurprijs, zal doorgaan in januari 2019.