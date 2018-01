Crowdfunding Flietermolen nu al geslaagd 02u28 0 Galmaarden De crowdfundingcampagne voor de Flietermolen is geslaagd. Vijf dagen voor de slotdatum werd al meer dan de benodigde 6.600 euro ingezameld.

De uitbater van de Flietermolen verkoopt al enige tijd witte tarwe- en speltbloem, maar in de toekomst moet ook volkorenmeel in dat aanbod zitten. Daar zijn evenwel twee nieuwe molenstenen voor nodig, alsook een nieuwe silo en een technische aansluiting om de maalstenen aan het draaien te krijgen. Alles samen goed voor een prijskaartje van 10.000 euro.





Via crowdfunding wilde eigenaar en bezieler Julian Still 6.600 euro ophalen en dat is ruimschoots gelukt. "Vijf dagen voor het einde van de campagne staat de teller op 6.640 euro", vertelt hij. "In totaal hebben 82 mensen ons project gesteund en dat doet natuurlijk deugd. We kunnen de Flietermolen nu verder uitbouwen en binnenkort ook volkorenmeel aanbieden."





(MCT)





