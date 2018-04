Chiro Ruiselede op stap met de feestfiets 20 april 2018

Een tiental leden van de chiro van Ruiselede maakten tijdens de paasvakantie de Tollembeekse straten onveilig met hun feestfiets of bierfiets. De afgelopen dagen kon men de jongens van de chiro in tal van straten in Tollembeek tegen het lijf lopen. Met hun feestfiets maakten ze toertjes door het glooiende landschap in het Pajottenland. Soms kregen ze het even moeilijk en dan moesten enkelen afstappen om hun feestfiets over de top van de berg te duwen. "Wij zijn hier op teambuilding om de groepssfeer te verbeteren. Wij komen speciaal naar hier omdat wij tijdens de grote vakantie ook naar Tollembeek komen op bivak", vertelde Jorik Spiesschaert.





(MCT)