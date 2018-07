Chiro Pajottenland zet vakantie feestelijk in 06 juli 2018

02u55 0

Chiroleden uit Galmaarden, Herne, Bever en Kokejane kwamen samen in het sportcomplex in Tollembeek om het gewestjaar op een plezierige manier af te sluiten. Eenmaal per jaar na de examens en voor ze op kamp vertrekken, komen alle chiroleden uit het Pajottenland samen om er een gezellige boel van te maken. Er werden spelletjes gespeeld zoals kubb. De leiding zorgde ervoor dat de pita klaar stond.





(MCT)