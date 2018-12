Chiro Albatros aan de slag voor het goede doel Marc Colpaert

20 december 2018

Enkele mensen van chiro Albatros uit Tollembeek stonden met een kerststandje in de kersttuin in het centrum van Tollembeek. Wie dorst kreeg of iets warms wilde drinken, was welkom bij chiro Albatros. In het standje van Sander, Maarten, Wouter en Dante was er keuze uit een warme chocomelk, een jenever, een Italian coffee of gewone frisdranken. De opbrengst ging naar de vzw Bourok Bo Kadiom, die zich onder meer inzetten voor een schooltje in Senegal. Heel wat mensen kwamen iets drinken en steunden zo het goede doel.