CD&V Jongeren ruimen zwerfvuil op 22 maart 2018

Een dertigtal vrijwilligers van de CD&V Jongeren uit Galmaarden trokken de straat op om zwerfvuil in te zamelen. Ze kwamen samen in de Hernestraat in Tollembeek. Zwerfvuil blijft in veel gemeenten een probleem. Als CD&V Jongeren willen ze blijven sensibileren, maar ook zelf het goede voorbeeld geven. "Daarom trokken wij de straat op in Galmaarden, Tollembeek en Vollezele op zoek naar zwerfvuil. En wij hebben er heel wat gevonden, vooral blikjes. Alles wat slecht is voor de gezondheid ligt langs de kant zoals blikjes van frisdranken, bier en lege pakjes van sigaretten", verduidelijkt Veerle Dero van de CD&V Jongeren. "Wat wel opviel, was dat er minder grof huisvuil werd aangetroffen in vergelijking met vorige jaren."





(MCT)