CD&V duwt Deneyer naar uitgang EIGEN PARTIJ DOET BURGEMEESTER PUNT ZETTEN ACHTER POLITIEKE CARRIÈRE MARC COLPAERT

20 juni 2018

02u39 0 Galmaarden Het was zijn eigen partij, CD&V, die burgemeester Pierre Deneyer niet meer op de verkiezingslijst wilde. Dat vertelde de man gisteren op een persconferentie. Dat was voor Deneyer de reden om zijn ontslag aan te bieden aan de bevoegde minister. Al blijft hij de partij wel genegen en zal hij hen blijven steunen. Na zijn politieke loopbaan gaat hij zich bezighouden als vrijwilliger op de dienst palliatieve zorgen en wil hij een boek laten verschijnen over zijn leven.

Alvorens de persconferentie van start kon gaan, weigerde de burgemeester nog burger Henk Goegebuer binnen te laten omdat hij niet tot de pers behoorde. Henk wilde komen luisteren naar wat de burgemeester zou vertellen, maar deze laatste belde de politie. Op wat geroep na bleef alles vrij rustig en kon de persconferentie van start gaan, nadat Henk het gemeentehuis had verlaten. De burgemeester benadrukte dat zijn ontslag niets te maken had met het gerechtelijk onderzoek dat momenteel aan de gang is en waar het parket vandaag nog steeds geen uitleg wil over geven.





"Twee weken geleden kreeg ik van het partijbureau van CD&V te horen dat men met een meerderheid van 7 stemmen tegen 4 beslist had, om me geen plaats meer te geven op de lijst voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, dit omwille van het lopende onderzoek. Ik kreeg dus de buitenwacht", aldus Deneyer. Hij had al langer het gevoel dat men in de partij sterk wilde verjongen en dus was hij tevreden met de plaats van lijstduwer. "Ik ben nu 18 jaar burgemeester van Galmaarden en wilde er graag nog twee jaar bijdoen als burgemeester, maar dat kon niet van de partij", zei Pierre met een krop in de keel.





Aasgieren

Dat laatste en de pijn van het verlies van zijn vrouw, deden hem beslissen om de politiek vaarwel te zeggen. "Er lopen hier vandaag in de gemeente te veel aasgieren rond, die de sjerp van burgemeester maar al te graag willen. Als ze het beter kunnen, mogen ze het eens komen bewijzen", liet hij zich nog ontvallen.





Gilbert Van Hautte, de CD&V-voorzitter van Galmaarden, is kort van stof. "Ik wil op het ontslag niet reageren, al wat Pierre gezegd heeft tijdens de persconferentie moet volstaan."





De burgemeester hoopt in de toekomst om zijn diensten ter beschikking te stellen van de dienst palliatieve zorgen en de eerste afspraken werden hierover al gemaakt met Prof. Distelmans. Daarnaast gaat hij ook nog een boek laten schrijven over zijn leven.





De politiek zegt hij volledig vaarwel, al blijft hij wel lid van de CD&V.