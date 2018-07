Café Drie Koningen uit de bol voor de Rode Duivels 13 juli 2018

In café Drie Koningen ook wel gekend als 'bij Frisch' was het café veel te klein om voor alle supporters binnen een plaatsje te voorzien. Telkens als de Rode Duivels spelen, zakken heel wat vrienden uit Vollezele af naar het centrum van deze gemeente om er gezellig samen naar de wedstrijd te kijken. "Voor de eerste match dat de Rode Duivels speelden op het WK stonden ze zelfs tot buiten, met zoveel waren ze aanwezig", vertelde ons een van de aanwezigen. Ook hevige Rode- Duivel-supporter Hemeri De Mil was van de partij. Tijdens de matchen van de Rode Duivels is het steevast volle bak in café Drie Koningen in Vollezele.





(MCT)