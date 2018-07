Burgemeester wacht op minister Homans voor zijn ontslag 07 juli 2018

Eind vorige maand heeft burgemeester Pierre Deneyer (CD&V) uit Galmaarden beslist om met onmiddellijke ingang zijn burgemeesterssjerp op te bergen. Vandaag is het nog steeds wachten op groen licht van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans (N-VA). Het was de eigen partij van de burgemeester die tijdens een stemming te kennen gaf dat ze hun burgemeester na 35 jaar politieke activiteit niet meer op de lijst wilden zien staan. Voor Pierre Deneyer was dit een brug te ver, dus stuurde hij zijn ontslagbrief naar minister Homans. Tot vandaag is er nog steeds geen enkele reactie gekomen van haar, dus blijft Deneyer momenteel nog op de burgemeestersstoel zitten. (MCT)