Burgemeester Pierre Deneyer (CD&V) geeft de fakkel door: “Ik heb me dag en nacht ingezet voor de bevolking” Marc Colpaert

02 januari 2019

17u12 8 Galmaarden Binnen enkele uren geeft burgemeester Pierre Deneyer (CD&V) officieel de sleutels van het gemeentehuis door aan zijn opvolger Patrick Decat (CD&V), de nieuwe burgemeester van Galmaarden. Na een politieke loopbaan van meer dan 36 jaar is Pierre Deneyer formeel, hij heeft altijd zijn best gedaan voor al zijn inwoners.

Als kind van 10 ging Pierre regelmatig eens luisteren naar de gemeenteraad in Tollembeek. “Ik weet niet echt waarom, maar ik was een fan van burgemeester Modrie en meester Jef en daarom ging ik naar de gemeenteraad luisteren, dat waren eigenlijk mijn eerste stappen naar een latere politieke loopbaan”, begint Pierre zijn verhaal. In 1976 werd hij voor de eerste keer gevraagd om in de politiek te stappen, maar hield toen de boot af. Enkele jaren later was het burgemeester Georges Cardoen (CD&V) die hem overtuigde om op de CD&V-lijst in 1982 te gaan staan. Na de verkiezingen werd hij dadelijk OCMW-voorzitter iets wat hem enorm aansprak. “Ik kan het iedereen aanbevelen die in de politiek gaat, om enkele jaren mee te draaien in het OCMW, dan zie je pas de ellende in een gemeente. Voor mij was het in ieder geval een goede leerschool”, aldus Deneyer. In 2000 werd hij burgemeester in Galmaarden en bleef dit officieel tot eind vorig jaar. Tijdens zijn loopbaan waren er tal van vergaderingen, gemeenteraden en trouwde hij in totaal 781 koppels.

Als hij even achterom kijkt, zijn vooral de grootste projecten zoals de nieuwe schoolgebouwen, de brandweerkazerne en het Baljuwhuis zijn paradepaardjes, waar hij best trots op is. “Ik heb mij de laatste 18 jaar dat ik burgemeester was dag en nacht ingezet voor onze bevolking. Ik heb ongeacht voor wie het was, steeds mijn best gedaan. Ik had nog graag enkele jaren verder gedaan, maar mijn eigen partij heeft er duidelijk anders over gedacht”, zegt bij bitter. Nadat hij de sleutels van het gemeentehuis heeft afgegeven is hij niet meer van plan om nog naar het gemeentehuis te komen. “Sommige mensen zoals de algemene directeur (de vroegere gemeentesecretaris,red.) mogen me steeds bellen bij problemen. Ik hoop verder dat het goed gaat met onze gemeente”, besluit de bijna ex-burgemeester.