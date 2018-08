Burgemeester Deneyer stopt pas eind dit jaar 09 augustus 2018

Zopas maakte het partijbureau van CD&V bekend dat ze aan ontslagnemend burgemeester Pierre Deneyer gevraagd hebben om nog tot eind van dit jaar aan te blijven als burgemeester. Deze laatste heeft dit aanvaard. In juni riep de burgemeester de pers bijeen om mee te delen dat hij met onmiddellijke ingang ontslag neemt als burgemeester van Galmaarden. OCMW-voorzitter Marc Deteye zou hem opvolgen als burgemeester. Ondertussen werd half juli het schepencollege door de diensten van minister Homans ingelicht dat zij kennis heeft genomen van het ontslag van de burgemeester. Van zodra zijn ontslag gepubliceerd wordt in het Staatsblad, kan men van start gaan met het opstarten van de vervangingsprocedure. Afdelingsvoorzitter Gilbert Van Hautte heeft in samenspraak en na overleg met de leden van het partijbureau er bij Deneyer op aangedrongen om zijn functie verder uit te oefenen en dit tot het einde van zijn mandaat op 31 december 2018. "Deze beslissing werd genomen om de continuïteit van ons beleid en de dienstverlening aan de bevolking maximaal te verzekeren", zegt Van Hautte. Pierre Deneyer dankt de partij voor het vertrouwen en heeft hiermee ingestemd. Marc Deteye legt zich neer bij de beslissing van het partijbureau (MCT)