Buitenspeeldag 12 april 2018

In het Sportcomplex in Galmaarden wordt op woensdag 18 april een buitenspeeldag georganiseerd voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Zij mogen zich gratis uitleven, maar wel onder begeleiding van ouders of grootouders. Meer informatie via jeugd@galmaarden.be en 054/51.61.60. (MCT)