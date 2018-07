Buffergracht in Bruinsbroekstraat 14 juli 2018

De gemeente gaat gedeeltelijk met subsidies van de provincie Vlaams-Brabant het erosieprobleem aanpakken in de Bruinsbroekstraat. Door hevige regenval op 30 mei 2016 kwam op verschillende plaatsen in de Bruinsbroekstraat de grond van de berm op de rijbaan terecht. Voor de uitvoering van dit project moesten er eerst grondinnames gebeuren en een opstalrecht worden gevestigd. Dit vooral langs de kant van de Bosberg. De werken worden geraamd op 109.028 euro, de provincie Vlaams-Brabant subsideert deze werken voor 75.113,17 euro in het kader van het Erosiebesluit. (MCT)