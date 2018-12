Bruinsbroekstraat terug opengesteld Marc Colpaert

18 december 2018

11u08 3

De Bruinsbroekstraat in Galmaarden is terug open, en daar zullen veel mensen blij mee zijn, nadat deze enkele weken geleden werd afgesloten voor het doorgaand verkeer. Eind mei 2016 waren er door de hevige regen op enkele plaatsen in de Bruinsbroekstraat zware grondverschuivingen. Heel wat grond kwam toen op de rijbaan terecht en zorgde voor de nodige hinder. Om dit naar de toekomst te vermijden werden nu deze erosiebestrijdingswerken aangevat en ging de Bruinsbroekstraat voor enkele weken dicht. Ondertussen zijn deze erosiebestrijdingswerken achter de rug en werden de bermen gedeeltelijk afgegraven en beplant, zodat grondverschuivingen naar de toekomst hopelijk niet meer mogelijk zijn. Terwijl men toch bezig was met deze werken en omdat de Bruinsbroekstraat niet zo breed is, werden er op enkele plaatsen uitwijkstroken voor een vlotter doorgaand verkeer aangemaakt. Vanaf heden zijn al deze problemen achter de rug. MCT