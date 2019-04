Bruegel en zijn molens in het Pajottenland Speciale wandel-, fiets- en ontdekkingsdag op 26 mei Marc Colpaert

19 april 2019

14u07 2

Op de vijfde Molendag op zondag 26 mei kunnen mensen - tijdens dit speciaal Bruegeljaar - fietsen, wandelen, proeven van streekproducten en enkele molens komen ontdekken in het Pajottenland. Er is een begeleidende fietstocht van 21 km of eentje van 16 km langs verschillende interessante bezienswaardigheden, een organisatie van Pajottenland+ en Toerisme P&Z.

Bruegel en de molens is het verhaal van de molens op de Markrivier, het landschap van Bruegel en dat alles gecombineerd met Pajotse producten. In de Heetveldemolen in Tollembeek kan men via enkele oude kaarten de geschiedenis van de streek ontdekken. Zo zal er tevens een kaart uit het jaar 1630 te zien zijn, waar ondermeer een afbeelding opstaat van de Heetveldemolen en nog enkele oude hoeves. Die dag wordt tevens de beste Bruegelbakker gekozen. Voor de kinderen staat er een molenkoffer met tal van leuke spelletjes klaar. Wie kiest om te gaan fietsen komt terecht in het museum van het Belgisch Trekpaard in Vollezele, het tweede gedeelte van de tocht loopt richting Herne en houdt halt aan de kubus in de Processiestraat. Even verderop wacht langs de Markrivier de Waltrudismolen in het centrum van Herne. Van daaruit gaat het richting Flietermolen in Tollembeek. Hier krijgt de bezoeker van Kurt van Crystalstick een rabarberbiertje, en krijgen de kinderen een fruitsapje van D’Haemer. De begeleide fietstochten vertrekken vanuit de Heetveldemolen vanaf 13 uur, deelnemen kan voor de prijs van 7 euro voor een volwassenen en 5 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar. Inschrijven begeleide fietstocht en meer informatie via: www.pajottenland.be.