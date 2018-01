Bronzen Urbanus zonder Urbanus 02u28 0 Galmaarden Cultuurprijs 'De Bronzen Urbanus' wordt komende zaterdag uitgereikt in het Baljuwhuis. Al zal dat deze keer zonder de komiek zelf zijn.

Traditiegetrouw reiken de cultuurraad en de cultuurdienst eind januari De Bronzen Urbanus uit aan een vereniging of inwoner uit Galmaarden die op cultureel vlak een bijzondere verdienste geleverd hebben. Dit jaar zijn er vier kanshebbers: toneelvereniging Helpt Elkander, kunstenaar Koen Schrije, de Sint-Paulusgilde, en toneelvereniging Wilskracht en Vreugd.





De avond wordt muzikaal opgeluisterd door Lampadeir. Iedereen is welkom om 20 uur in het Baljuwhuis. De echte Urbanus zal er helaas niet zijn. "Ik had het graag anders gezien, maar ik heb die avond een optreden in Beveren", laat hij weten. (MCT)