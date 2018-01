Bronzen Urbanus voor de Sint-Paulusgilde 26 januari 2018

Tijdens een avondvullend programma kreeg de Sint-Paulusgilde uit Galmaarden de cultuurprijs 'de Bronzen Urbanus' mee naar huis. Traditiegetrouw reikt de cultuurraad, in samenwerking met de cultuurdienst, eind januari de cultuurprijs uit aan een vereniging of een persoon uit de gemeente met een bijzondere culturele verdienste.





Dit jaar waren er vier kanshebbers: toneelvereniging Helpt Elkander, kunstenaar Koen Schrije, de Sint-Paulusgilde en toneelvereniging Wilskracht en Vreugd. "Het was een zeer spannende avond en het was de Sint-Paulusgilde die uiteindelijk de meeste stemmen kregen", liet schepen Ludo Persoons ons weten. "Wij zijn in ieder geval zeer blij met dit bronzen beeldje, dat een mooie plaats gaat krijgen. Bij wie de Urbanus gaat komen te staan is nog niet duidelijk, maar daar komen wij wel uit", aldus voorzitter Andy Marchand.





De 'echte' Urbanus kon er door een optreden spijtig genoeg niet bij zijn.





(MCT)