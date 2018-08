Broden en pampers in containers voor verdorde bloemen aan kerkhof 08 augustus 2018

In de container ter hoogte van de begraafplaats in Vollezele zijn vijf broden gegooid. "Die containers staan er om aan de bezoekers de kans te geven om hun verdorde bloemen in weg te gooien", vertelt schepen Patrick Decat (CD&V). Toch stellen we vast dat onbekenden in Vollezele er broden in gooien en in de container ter hoogte van de begraafplaats in Galmaarden hebben we al een aantal keer pampers van een volwassen persoon aangetroffen. Wij gaan toch bekijken hoe we dit naar de toekomst moeten aanpakken", aldus schepen Patrick Decat . (MCT)