Brillanttochten in Vollezele Vanaf een nieuwe locatie Marc Colpaert

28 november 2018

De wandelclub ‘Parel van het Pajottenland’ organiseert op zondag 2 december haar Brillanttochten door het Pajottenland. Dit jaar vanaf een nieuwe startplaats De Notelaar, gelegen langs de Ninoofsesteenweg in Vollezele. De gemeente Vollezele was vroeger de bakermat van het Brabants Trekpaard en is vandaag nog steeds een mooi en rustig stukje natuur. De vele pachthoven en gehuchtjes, verspreidt over het glooiend landschap kijken uit op tal van unieke vergezichten. De wandelaars kunnen kiezen uit verschillende afstanden van 4 tot 30 km, starten kan vanaf 7.30 tot 15 uur ter hoogte van de nieuwe locatie de zaal De Notelaar in Vollezele. Na de wandeling kan men nog genieten van lekkere wafels volgens het recept van oma Clementine in De Notelaar. Meer informatie op de website: www.parelvanhetpajottenland.be. MCT