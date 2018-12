Brasserie Folensela verkozen tot 'meest kindvriendelijke horecazaak van het Pajottenland’ Michiel Elinckx

10 december 2018

15u10 2 Galmaarden Brasserie Folensela in Vollezele is verkozen tot ‘meest kindvriendelijke horecazaak van het Pajottenland’. Huis van het Kind organiseerde het eerst de SMUL-actie, waarbij Pajotse eetzaken streden voor de eretitel.

Brasserie Folensela is een gevestigde waarde langs de Edingsesteenweg. De brasserie van Ludo De Maeseneer en Pascal Lambrecht werd voor het eerst verkozen tot ‘meest kindvriendelijke horecazaak van het Pajottenland’. “Dat is voor ons een hele eer”, zegt Pascal Lambrecht. “In Folensela zijn kinderen altijd welkom. We hebben een aangepast kindermenu, daarnaast kunnen ze in onze ruime tuin zich altijd uitleven. De laatste maanden hebben we ons extra ingezet, maar dat zullen we in de toekomst ook blijven aanhouden. We hebben nu een reputatie te verdedigen, dat zal zeker een rol spelen.”

Wedstrijd krijgt opvolger

Het Huis van het Kind was de drijvende kracht achter de organisatie van de SMUL-actie, wat een afkorting is voor ‘Samen Met je kind Uit Lunchen’. Voor de eerste maal werd de wedstrijd uitgeschreven. “Alles is zeer spontaan ontstaan”, zegt coördinator Ineke Brems. “Onder collega’s vroegen we ons af waar we konden eten met kinderen. Uiteindelijk mondde het onderwerp uit tot een wedstrijd. De gezinnen konden zelf hun oordeel vellen en rekening houden met verschillende criteria. Is er een eetstoel aanwezig? Heeft de toilet een luiertafel? Kunnen moeders zonder problemen borstvoeding geven? Dat waren de grote vragen. Uiteindelijk ontvingen we meer dan 500 stemformulieren. De respons op de wedstrijd was groter dan verwacht. We willen volgend jaar opnieuw een gelijkaardige wedstrijd organiseren. Hopelijk nemen dan nog meer Pajotse horecazaken deel.