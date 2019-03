Brandweer rukt uit voor smeulende balk in woning Tom Vierendeels

21 maart 2019

19u09 0 Galmaarden De brandweer heeft donderdagnamiddag een beginnende brand in de kiem kunnen smoren op de Herhout in Tollembeek.

De brand werd rond 14.30 uur opgemerkt waarna de brandweerzones Vlaams-Brabant West en Zuid Oost-Vlaanderen uitrukten naar de boerderijwoning. Die is gelegen in de omgeving van het kruispunt met de Pijpestraat. Ter plaatse werd vastgesteld dat een balk ter hoogte van de schoorsteen aan het smeulen was door oververhitting. Mogelijk is die hitte afkomstig van de schoorsteen zelf, maar dat kon ons niet worden bevestigt. De schade bleef gelukkig wel beperkt en er vielen geen gewonden.

Een rijstrook van de Herhout bleef tijdens de interventie een tijdje afgesloten waardoor ploegen van de lokale politiezone Pajottenland ter plaatse kwamen om het verkeer te regelen.