Brandweer pakt bezoekers Roefeldag in 15 mei 2018

Op de parking achter het standbeeld van Urbanus werd onlangs een Roefeldag georganiseerd. Heel wat verenigingen tekenden present met een standje, en ook een ploeg van de brandweerpost in Tollembeek tekende present. Voor de gelegenheid pakten zij bezoeker Mieke even in op een draagberrie. Het publiek kon voorts ook kennismaken met yoga, gevechtsporten, en meer.





(MCT)