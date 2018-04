Brandstichter daklozenkamp opgepakt 14 april 2018

02u24 0

De politie heeft een man opgepakt die verdacht wordt van de brandstichting van zondagavond in Tollembeek. Het gaat om een 30-jarige uit Wetteren. Hij werd voor de onderzoeksrechter geleid en aangehouden voor opzettelijke brandstichting en opzettelijke slagen en verwondingen, met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Dat laatste wil zeggen dat de man ook diegene zou zijn die Ronny V. eerder die avond in elkaar sloeg. Het slachtoffer woonde sinds vorige zomer samen met Danny V.G. in de geïmproviseerde woning, opgetrokken met hout, paletten en zeilen. Na de vechtpartij werd die woning zondagavond omstreeks 21.30 uur in brand gestoken. (TVP)