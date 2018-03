Brand in atelier schrijnwerker 02 maart 2018

02u58 0 Galmaarden Ploegen van brandweerzone Vlaams-Brabant West uit Tollembeek en Lennik hebben gisteravond erger kunnen voorkomen toen er brand uitbrak in een atelier in de Groenstraat.

In de vrijstaande werkruimte achter een woning van een schrijnwerker was brand uitgebroken ter hoogte van een kachel. Vermoedelijk was het vuur ontstaan in de kleine schoorsteen van die kachel, en waren de vlammen overgeslagen op de isolatie rondom. De opgeroepen brandweerploegen kregen de situatie gelukkig snel onder controle, al moest er ook wel wat breek- en zaagwerk bij komen kijken. De brandweermannen wilden immers zeker weten dat het vuur zich niet verder in de isolatie verspreid had.





Ook burgemeester van Galmaarden Pierre Deneyer (CD&V) kwam ter plaatse om poolshoogte te nemen en de bewoners een hart onder de riem te steken. Gewonden vielen er niet. (TVP)