Bokser Bilal steunt goede doelen 16 mei 2018

Bokser Bilal Laggoune (25) heeft onlangs twee cheques geschonken aan het goede doel. De eerste cheque, ter waarde van 500 euro, was voor de zieke Warre Deteye uit Galmaarden. Voorts had de bokser, die al drie Belgische en één Europese titel won, ook nog een cheque van 1.000 euro voor de organisatoren van De Dolle Strandbalfeesten in Galmaarden.





(MCT)