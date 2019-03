Boeken ontlenen doe je nu zelf in de bib Marc Colpaert

15 maart 2019

In de bibliotheek van Galmaarden kunnen de lezers vanaf nu zelf hun boeken ontlenen en innemen via het nieuwe RFID-systeem. Wie dus naar de bibliotheek komt, moet niet meer naar de balie stappen om zijn boeken te laten registeren door het personeel van de bib. “Als er een probleem is of u zit met een vraag dan staat het personeel natuurlijk klaar om u met raad en daad bij te staan, in uw zoektocht naar het meest geschikte boek. Ook als er een probleem is met het nieuwe toestel kunnen wij helpen”, verzekerde bibliothecaris Stephanie Suenens ons.

De bib is open op dinsdagvoormiddag, woensdagnamiddag, op vrijdagavond en op zaterdagvoormiddag in het Baljuwhuis van Galmaarden.