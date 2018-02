Bloedgevers zetten Marguerite in de bloemetjes 07 februari 2018

Marguerite Lison (87) werd in zaal Willem Tell in de bloemetjes gezet als oudste lid van de Vrijwillige Bloedgevers. Ze is al meer dan 35 jaar een vaste waarde binnen de vereniging. "Marguerite is er altijd voor ons geweest en dat verdiende zeker een bloemetje", aldus voorzitter Christian Demeulder. Marguerite zelf was duidelijk onder de indruk. "Ik heb het altijd graag gedaan", reageerde ze.





(MCT)