Bloedgevers krijgen paaseitjes mee naar huis 21 maart 2018

Wie vorige week donderdag afzakte naar het Baljuwhuis voor een bloedgift, kreeg lekkers mee naar huis. "Op Pasen is het nog even wachten, maar toch hebben we alle bloeddonoren een zakje paaseitjes geschonken om hen te bedanken", vertelt Christian Demeulder. In totaal kwamen 104 mensen bloed geven.





(MCT)