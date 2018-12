Bloedgevers gehuldigd tijdens bloedafname Marc Colpaert

20 december 2018

09u47 2

Luc Demil, Lutgarde Vandenberghe en Jean-Paul Souffriau werden gehuldigd als verdienstelijke bloedgevers door de Vrijwillige Bloedgevers uit Tollembeek. Bij de jongste bloedafname in de zaal Willem Tell stelde voorzitter Patrick Decat vast dat sommige van de bloedgevers de kaap van 25, 50 of 75 bloedgiften hadden bereikt. En dus kregen Luc(25 bloedgiften), Lutgarde(50 bloedgiften) en Jean-Paul(75 bloedgiften) die dag een extra geschenkje. Luc werd bloedgever op aanraden van een buur. Lutgarde kwam naar de bloedafname, omdat haar moeder Lea een van de oprichters was van de Vrijwillige Bloedgevers en Jean-Paul vond het bloed geven een mooi gebaar om andere mensen mee te helpen. “Wij willen hen bedanken en daarom krijgen ze van ons een geschenkbon voor het aanschaffen van een tijdschrift”, aldus voorzitter Patrick Decat. MCT