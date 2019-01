Bloedgevers gehuldigd in de zaal Willem Tell Marc Colpaert

31 januari 2019

De Vriendenkring van de Vrijwillige Bloedgevers uit Galmaarden huldigden enkele verdienstelijke bloedgevers in de zaal Willem Tell in Tollembeek. Dit jaar waren dat: Ronald Schollaert, Paul Cochez en Dirk De Roeck voor 10 bloedgiften, Rita Faut en Geert Goesseye voor 50 bloedgiften en Beatrice Mertens en Nicole Pieck voor 75 bloedgiften. Al deze mensen kregen een geschenkje van de Vrijwillige Bloedgevers voor hun inzet. “Wij doen dit met veel plezier want onze trouwe bloedgevers zijn zeer belangrijk voor ons”, zei voorzitter Christian Demeulder. MCT