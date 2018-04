Bloedgevers aan tafel 04 april 2018

De Vrijwillige Bloedgevers van Tollembeek organiseren komend weekend in zaal Willem Tell hun zeventiende eetfestijn. Op het menu staat steak, kalkoen, of een visschotel. Zaterdag is iedereen welkom van 18 uur tot 21 uur, zondag van 11.30 uur tot 14 uur. De volgende bloedinzameling vindt overigens plaats op vrijdag 15 juni in zaal Willem Tell. (MCT)