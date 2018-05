Bloedafname in Baljuwhuis 30 mei 2018

De Vrijwillige Bloedgevers uit Galmaarden organiseren morgen een bloedafname in het Baljuwhuis van Galmaarden. Die dag is iedereen welkom vanaf 17.30 uur tot 21 uur in de grote zaal van het Baljuwhuis. Alle bloeddonoren krijgen na de afname een warme Luikse wafel om weer op krachten te komen.





(MCT)