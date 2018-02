Bloed doneren zit hen in het bloed 16 februari 2018

02u25 0

Nicole Pieck, die straks de kaap van 75 bloedgiften haalt, ging jaren geleden van start met het doneren en vandaag is bijna haar hele familie bloeddonor. "Het was op vraag van Roger Van Holder dat ik er ooit inrolde en vandaag nog steeds verder doe", vertelde Nicole ons. Maar ook haar man Emile Thollebeek werd een bloedgever. Haar zus Mariette Pieck was samen met haar man Roger Pletincx ondertussen ook al een actieve bloedgever. Zoon Dirk werd zelfs gehuldigd voor 50 bloedgiften. We kunnen hier dus spreken van een zeer actieve familie bloedgevers.





(MCT)