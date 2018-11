Biodiversiteitsproject 'Paarden natuurlijk!' voorgesteld in het museum Vollezele was ooit het grootste paardendorp van het land Marc Colpaert

08 november 2018

17u25 0

Op donderdag werd het biodiversiteitsproject ‘Paarden natuurlijk!’ voorgesteld door Elyn Remy van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en Jan De Boitselier van de Koninklijke Maatschappij het Belgisch Trekpaard. Dit ging door in het museum van het Belgisch Trekpaard in Vollezele. Elyn Remy gaf meer uitleg over het project. “Het is de bedoeling dat we mensen die trekpaarden hebben gaan helpen om hun paardenweiden een nog betere plaats te maken voor deze prachtige beestjes. “In het project ‘Paarden natuurlijk!’ worden paardenhouders als het ware ‘bijgeschoold’ tot echte landschapsbouwers. Ik denk dan vooral aan het plaatsen van kleine landschapselementen en zodoende natuurlijke schuilhokjes te bouwen. Op deze manier kan het welzijn van de paarden verhogen en daarnaast ook de biodiversiteit van de streek verbeteren. Jan De Boitselier kwam vertellen dat er vandaag nog evenveel paarden te vinden zijn in ons land als 170 jaar geleden. “Ook al zijn de aantallen nog hetzelfde er is toch wel een heel groot verschil. Zo waren er in 1846 nog 276.000 trekpaarden en 18.000 andere paarden, vandaag zijn er nog 7.000 trekpaarden en bijna 300.000 andere paarden. Toch is onze Belgische trots - het trekpaard - heel belangrijk voor ons. U moet weten ooit waren deze paarden ons grootste export product en daar speelde de gemeente Vollezele toen een hoofdrol in”, aldus Jan. De provincie Vlaams-Brabant gaat nu 59.827 euro subsidies geven aan paardenliefhebbers die hun weiden willen aanpassen. Een deel van het plantgoed zullen ze wel zelf moeten betalen, maar 70 procent is wel gesubsideerd. Wie meer informatie wenst over dit project kan contact opnemen met Elyn via: elyn@pajot-zenne.be. MCT