Binnenplein wordt ontmoetingsruimte 20 februari 2018

02u27 0 Galmaarden In het centrum van Vollezele zijn de renovatie- en omgevingswerken achter het Museum van het Belgisch Trekpaard van start gegaan. Doel is om er een ontmoetingsruimte van te maken.

Het project kreeg de naam Brillantplein en werd goedgekeurd in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling in Vlaanderen. "Het doel is om meer sociale samenhang in de dorpskern te creëren", zegt schepen Ludo Persoons (CD&V). "Dit door het verruimen van de pleinfunctie tot een uitnodigende en multifunctionele ontmoetingsruimte. Het opwaarderen en toegankelijk maken van de beschikbare ruimte biedt veel kansen om de leefbaarheid van het dorp te vergroten, en een meerwaarde te creëren voor de inwoners."





Petanquepleinen

De belangrijkste ingrepen zijn de bouw van een sanitair blok, de afwerking van omliggende muren met ecologische materialen en de aanleg van twee petanquepleinen en bloembakken. Voorts komt er ook een standplaats voor fietsen. Eens afgewerkt, kan het plein gebruikt worden voor uiteenlopende activiteiten, zoals optredens of een boerenmarkt. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 155.081,95 euro, waarvan 100.803,27 euro subsidies. De rest van de kosten is voor de gemeente. (MCT)