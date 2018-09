Binnenkort Pauwelbroodjes te verkrijgen 07 september 2018

Ter gelegenheid van de Molendag 'graancirkels' nu zondag in de Heetveldemolen in Tollembeek, zal er die dag een nieuw Pauwelbroodje voorgesteld worden. Die dag is er heel wat te beleven in de Heetveldemolen, zo is er een natuurloop en een expo over gevonden voorwerpen uit de Markrivier. Sinds kort hebben enkele mensen opnieuw rogge gezaaid, wat de laatste 25 jaar niet meer het geval was in de streek. Deze rogge zal gemalen worden op authentieke wijze in de Heetveldemolen om hieruit de Pauwelbroodjes te rollen en bij de lokale bakker echte kleine roggebroden te laten bakken met een meelgestrooide pauwelafbeelding erop. De komende jaren kan het Galmaardse Pauwelgebeuren aan de slag met lokaal geteelde en gemalen 'Pauwelrogge'. (MCT)