Binnenkort eindelijk internet in het Baljuwhuis Marc Colpaert

28 maart 2019

12u20 0

De gemeente Galmaarden heeft beslist om nog dit jaar alle zalen van het Baljuwhuis uit te rusten met een aansluiting voor het internet. Tot op vandaag kunnen mensen die gebruik maken van de verschillende vergaderzalen in het Baljuwhuis niet genieten van een internetverbinding. Er was wel internet in de bibliotheek - die ook in het Baljuwhuis haar lokalen heeft - maar verder was er niets voorzien in de verschillende lokalen. Daar komt nu verandering in zo heeft de gemeente beslist. Deze investering zal de gebruikers van het Baljuwhuis in de loop van dit jaar het comfort bieden om voor vergaderingen of cursussen vrij gebruik te kunnen maken van het internet.” We hebben er ook voor gekozen om het hele gebouw van bekabeling te voorzien, zodat toekomstgericht ook op nieuwe noden kan ingespeeld worden. De kostprijs van het totale project bedraagt om en bij de 20.000 euro”, zegt burgemeester Patrick Decat(CD&V). Gemeenteraadslid Rudy Thiebaut(N-VA) vroeg tevens om ook een internetverbinding te voorzien in de gemeentelijke zaal Willem Tell in Tollembeek. Dit laatste wordt nu verder onderzocht of het financieel haalbaar is.

Meer over Baljuwhuis

politiek