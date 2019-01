Bijna allemaal nieuwe gezichten bij N-VA Marc Colpaert

10u36 3 Galmaarden De delegatie van de N-VA in de gemeenteraad bestaat uit zes personen, waarvan de meeste personen hun eerste stappen zetten in de gemeentelijke politiek.

Voorzitter Rudy Thiebaut is de enige persoon die al sinds 2012 in de gemeenteraad zetelde en ook dit jaar een zitje heeft voor zes jaar. De andere kandidaten: Etienne Mignon, Filip Durant, Kristof Billens en Veronique Stroobant zijn totaal nieuwe gezichten in de gemeenteraad. Gerda Persoons uit Vollezele tenslotte zat wel al ooit zes jaar in de gemeenteraad maar dan voor de CD&V en dat was toch al meer dan tien jaar geleden. “Normaal moest An Werst ook in de gemeenteraad zetelen, maar zij vond zelf dat ze beter werk kon leveren in de sociale dienst van de gemeente en dus zal ze zetelen in de raad voor maatschappelijk welzijn. Voor deze jonge en iets minder jonge mensen worden het zes leuke jaren waarin we gaan proberen om op een constructieve manier mee te helpen aan het beleid in onze gemeente”, vertelde Rudy Thiebaut.