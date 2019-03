Bierfestival voor het goede doel Marc Colpaert

20 maart 2019

09u57 3

De vereniging ‘De Kromme Gedong’ organiseert op zaterdag 23 maart een benefietactie ‘De Gedong goes Krom’ in het Baljuwhuis in Galmaarden. De bedoeling van deze avond is om geld in te zamelen voor de actie ‘Kom op tegen Kanker’. Dit jaar zal het al voor de achtste keer zijn dat de mensen van ‘De Kromme Gedong’ aan de 1.000 kilometer voor ‘Kom op tegen Kanker’ meedoen. Deze vierdaagse fietstocht door Vlaanderen vindt plaats in het Hemelvaartweekend van 30 mei. “Wij willen ook dit jaar opnieuw met 3 ploegen aan de start komen, maar om dit te realiseren, moeten we eerst 15.000 euro (5.000 euro per ploeg) inzamelen”, vertelt Jo Stalpaert. Bij hem werd twintig jaar geleden kanker vastgesteld, maar hij is ondertussen genezen verklaard. Ze hebben dit jaar gekozen voor een nieuw concept en organiseren een bierfestival waar men speciale bieren kan proeven gecombineerd met hapjes en gezellige muziek. Op het podium: Lampadeir, balletgroep Feniks, Lady and The Cavemen en The Bent Bar Band.