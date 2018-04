Bibliotheek overweegt verhuis naar kerk 26 april 2018

02u50 0 Galmaarden De gemeente Galmaarden heeft plannen om de bibliotheek te verhuizen naar de zijbeuk van de kerk. Een leestuin zou daar dan een extra optie zijn.

Momenteel is de bibliotheek nog gevestigd in het Baljuwhuis, maar op termijn kunnen de boeken dus verhuizen naar de linkervleugel van de uitgebrande kerk van Galmaarden. Daniel Fonteyne, voorzitter van het beheersorgaan van de bibliotheek, kan zich alvast vinden in die plannen. "We zitten eigenlijk een beetje krap in de lokalen van het Baljuwhuis", legt hij uit. "Door de mogelijke verhuis naar de zijbeuk van de kerk zullen we veel meer ruimte krijgen. En omdat het dak daar geïsoleerd wordt, krijgen we in de kerk meteen een comfortabel binnenklimaat."





Leestuin

En er is nog meer goed nieuws voor wie in de toekomst naar de bibliotheek trekt. "Wat vooral in de zomermaanden een meerwaarde zal bieden, is zonder de twijfel de leestuin", legt Fonteyne uit. "Aangezien de bibliotheek langs de rustige tuinzijde ingericht zou worden, kunnen bezoekers gebruikmaken van het groen achter de kerk om rustig in openlucht een boek te lezen. Dat is pas een echte luxe die we vandaag nog niet hebben." (MCT)