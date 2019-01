Bewoners Zonnelied op zoek naar de sneeuw Marc Colpaert

30 januari 2019

Een viertal bewoners van de vzw Zonnelied - De Oude Pastorie uit Tollembeek trokken met vrijwilligster Martine Desper langs de Markrivier op zoek naar sneeuw, maar dat viel een beetje tegen. De bewoners van De Oude Pastorie, waar mensen met een verstandelijke beperking terecht kunnen, hadden er naar uitgekeken om even in de sneeuw een flinke wandeling te gaan maken langs de Markrivier en in de Markvallei. Maar dat viel wel een beetje tegen want de verwachte 15 centimeters sneeuw viel er niet uit boven Tollembeek. “Wij stellen vast dat er minder sneeuw ligt, maar dit mag voor ons geen probleem zijn. We trekken toch even door de mooie natuur van de Markvallei, met of zonder sneeuw”, vertelde begeleidster Martine Desper.