Bewoners Zonnelied helpen met opruimen van zwerfvuil Marc Colpaert

27 maart 2019

13u46 0 Galmaarden Enkele bewoners van de vzw Zonnelied uit Tollembeek gingen op stap langs de Tollembeekse wegen om het afval in de bermen op te ruimen. Dit is hun manier om onze maatschappij een handje te helpen.

Enkele bewoners, zowel mannen als vrouwen, gaan om de twee weken op stap langs de straten van Tollembeek, Vollezele of Galmaarden om het zwerfvuil op te ruimen. Gewapend met handschoenen, grijpers en hun kar gaan ze op zoek naar al het afval langs de straatkant. Regelmatig ruimen ze ook de grote parking in de Hernestraat op. “Onze bewoners zetten zich elke week in voor onze maatschappij. De ene week gaan ze de grote speelplaats van de school De Knipoog opvegen, de andere week trekken ze met hun kar en grijpers door de straten van onze gemeente. Dit is enerzijds een leuke manier voor onze mensen om buiten te komen en anderzijds is dit een meerwaarde voor de maatschappij. Ze kunnen als het ware iets terug doen en dat vinden ze best leuk”, vertelde begeleider Rens Mignon.