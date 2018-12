Bewoners Heirbaan en Molenstraat zonder water Marc Colpaert

23 december 2018

13u29 5 Galmaarden Een groot deel van de inwoners van de Heirbaan in Galmaarden en de Molenstraat in Vollezele zaten zaterdag zonder water. Dit had alles te maken met de breuk in de waterleiding in Sint-Pieters-Leeuw.

Vanaf zaterdagnamiddag merkten verschillende bewoners uit de Molenstraat en de Heirbaan op dat er geen water meer uit de kraan kwam. Het probleem zat hem onder meer in het feit dat de watertoren van Oetingen zonder water zat, dit als gevolg van de problemen die er waren in Sint-Pieters-Leeuw. “Hierdoor kregen bepaalde mensen -vooral degene die op de hoogste punten woonden- weinig of geen leidingwater meer. “Wij doen er alles aan om deze problemen zo vlug mogelijk op te lossen”, vertelde Marc Vanderputten van de Watergroep op zaterdagavond. Vanaf zondagochtend was het probleem op de meeste plaatsen opgelost.