Bewoners genieten samen in de paardenkoets

06 februari 2019

Enkele bewoners van De Okkernoot in Vollezele gingen op stap met een paardenkoets van de firma Steenhout om een leuke uitstap te beleven. De Okkernoot is een erkende en vergunde zorgaanbieder, die activiteiten, begeleiding en verblijf aanbieden voor personen met autismespectrumstoornissen en/of een verstandelijke beperking hebben. Regelmatig gaan de bezoekers op stap met de paardenkoets wat een rustgevend element is voor deze mensen, ook tijdens de winterperiode. “Onze bewoners willen die uitstapjes langs de kleine straatjes in Vollezele zeker niet missen. Ze zijn telkens een uurtje onderweg en ondertussen eten ze een vieruurtje en genieten ze van een drankje. In de winterperiode is de koets natuurlijk goed gesloten zodat ze geen kou krijgen”, vertelde Laura De Dobbeleer van De Okkernoot.