Bewoners De Zwaluw smullen van ijs van 't Crèmetonneke 14 augustus 2018

02u27 0

Op vraag van de directie van WZC De Zwaluw, gelegen aan de Ninoofsesteenweg in Vollezele, kregen de bewoners en het personeel op maandag een ambachtelijk ijsje aangeboden. In de namiddag kwam 't Crèmetonneke van Kristien Snoeck met dochter Nina naar De Zwaluw en installeerde zich achter het gebouw.





Onder het motto 'ook zonder hittegolf genieten van een lekker ijsje' trakteerde de directie de bewoners en het personeel van WZC De Zwaluw op een heerlijk ijsje. Op de foto: Jef Van Geyte is ondertussen al bezig aan zijn ijsje, Georgette Van den Bossche heeft het hare juist besteld, bijgestaan door enkele personeelsleden van De Zwaluw. Zo goed als alle bewoners smulden dan ook van een lekker ijsje.











(MCT)