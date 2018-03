Bewoners De Okkernoot op stap naar markt 14 maart 2018

14 maart 2018

Een tiental bewoners van De Okkernoot in de Repingestraat in Vollezele trokken met de bus naar de wekelijkse markt in Ninove.

Voor de bewoners is dit altijd een moment om naar uit te kijken. Pal naast het centrum De Okkernoot, een tehuis voor mensen met een mentale handicap en/of stoornissen uit het autismespectrum, staat er een bushalte die de logische naam 'De Okkernoot' meekreeg. Op regelmatige basis trekken enkele bewoners met de begeleidsters Katrien Persoons en Delpine Baeten naar de wekelijkse markt. "Voor onze bewoners is het steeds een leuke uitstap als we naar de markt gaan. We gaan dan ter plaatse een hamburger eten en iets drinken en genieten van de vele marktkramers in het centrum van Ninove", vertelde Delphine Baeten. Voor de bewoners kon de bus niet vroeg genoeg aankomen, want zo een uitstap is steeds een feest. (MCT)





