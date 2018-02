Bestuurder komt in weide terecht 23 februari 2018

Ter hoogte van de Vollezelestraat en de Hollestraat in Tollembeek verloor een bestuurder de controle over het stuur van zijn kleine witte Opel en kwam in een weide terecht. Volgens de politie verloor de bestuurder van de witte wagen de controle over zijn stuur door een manoeuvre van een andere bestuurder. Eerst raakte hij nog een kleine telefoonkast, een omheiningspaal en een reflecterend paaltje om dan over een gracht tot stilstand te komen in een weide. De bestuurder raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis van Geraardsbergen. Burgemeester Pierre Deneyer (CD&V) reed toevallig voorbij, stopte en waarschuwde de hulpdiensten. (MCT)