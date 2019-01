Ben Weyts komt naar het Baljuwhuis Marc Colpaert

17 januari 2019

De mensen van de N-VA Galmaarden organiseren op dinsdag 22 januari hun nieuwjaarsdrink in het Baljuwhuis van Galmaarden, waarbij iedereen welkom is. Gastspreker die avond is niemand minder dan minister Ben Weyts. “Na Jan Jambon vorig jaar en Theo Francken twee jaar geleden, hebben wij terug een klepper van formaat naar Galmaarden gehaald. Ben is minister en tevens afkomstig uit het Pajottenland. We hopen dan ook dat veel mensen die avond even een kijkje komen nemen in het Baljuwhuis en met Ben en onze ploeg klinken op het nieuwe jaar”, vertelde plaatselijke N-VA voorzitter Rudy Thiebaut. De deuren gaan open om 20 uur. MCT