Bart Mathys opnieuw naar Hawaii voor Ironman 26 juli 2018

02u27 0 Galmaarden Bart Mathys uit Tollembeek neemt ook dit jaar deel aan de Ironman in Hawaii.

Bart is leerkracht Lichamelijke Opvoeding, en ook al jaren een gedreven sporter. Vorig jaar mocht hij voor de eerste keer deelnemen aan de Ironman in Hawaii, en nu heeft hij ook een ticket bemachtigd tijdens de Ironman van Bolton, in het Verenigd Koninkrijk.





"In Bolton was ik de beste in de leeftijdsgroep 40-44 jaar, en dat met een tijd van 8 uur, 46 minuten en 30 seconden", vertelt Bart. "Op 2.087 atleten behaalde ik zo de twaalfde plaats, een prestatie die me recht geeft op een ticket voor het WK in Hawaii, op 13 oktober. Oorspronkelijk was het niet de bedoeling om af te reizen, maar onder impuls van familie en vrienden heb ik dan toch besloten om deel te nemen." (MCT)