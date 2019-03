Bart Mathys is de Sportlaureaat van 2018 Marc Colpaert

06 maart 2019

09u53 0

Bart Mathys kreeg uit handen van Daniel Wijns de voorzitter van de sportraad van Galmaarden de trofee voor Sportlaureaat 2018. De grote zaal van het Baljuwhuis was goed gevuld voor een avondvullend sportprogramma, een organisatie van de lokale sportraad in samenwerking met het gemeentebestuur van Galmaarden. Vier sporters kwamen in aanmerking voor deze prijs, dit waren: Cindy Van den Bossche(atletiek), Rudy de Coster(atletiek), Bart Mathys(triatlons) en Ward Depelseneer (judo). De trofee ging uiteindelijk naar Bart Mathys. Deze leerkracht L.O. is al jaren sportief bezig met onder meer het deelnemen aan tal van triatlons in binnen- en buitenland. Zo ging hij vorig jaar al voor de tweede keer naar de iron man in Hawaii, maar kon daar door een tegenslag een niet zo goed resultaat neerzetten. Toch vond de jury zijn palmares van 2018 indrukwekkend genoeg om hem de trofee te overhandigen. MCT